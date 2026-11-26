Lucknow News: दो पूजा स्पेशल ट्रेनें आज और कल देंगी राहत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:42 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:42 AM IST
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लखनऊ। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन 26 और 27 नवंबर को दो पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 05515 जयनगर-अमृतसर स्पेशल 26 को जयनगर से रात 9:30 बजे चलकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती और गोंडा, बाराबंकी होते लखनऊ दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। यहां से बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, अंबाला कैंट, सरहिंद, लुधियाना, फगवाड़ा और जालंधर सिटी के रास्ते अगले दिन सुबह सात बजे अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य और स्लीपर सहित कुल 19 कोच होंगे।
ट्रेन संख्या 05519 सहरसा-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल 27 को सहरसा से रात 10 बजे चलकर मानसी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर और गोंडा के रास्ते लखनऊ दोपहर 3:15 बजे पहुंचेगी। यहां से चलकर बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद होते हुए रात 2:30 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य और स्लीपर सहित कुल 22 कोच होंगे।
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उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 05515 जयनगर-अमृतसर स्पेशल 26 को जयनगर से रात 9:30 बजे चलकर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती और गोंडा, बाराबंकी होते लखनऊ दोपहर 1:30 बजे पहुंचेगी। यहां से बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, अंबाला कैंट, सरहिंद, लुधियाना, फगवाड़ा और जालंधर सिटी के रास्ते अगले दिन सुबह सात बजे अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य और स्लीपर सहित कुल 19 कोच होंगे।
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ट्रेन संख्या 05519 सहरसा-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल 27 को सहरसा से रात 10 बजे चलकर मानसी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर और गोंडा के रास्ते लखनऊ दोपहर 3:15 बजे पहुंचेगी। यहां से चलकर बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद होते हुए रात 2:30 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य और स्लीपर सहित कुल 22 कोच होंगे।
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