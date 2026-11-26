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18 वर्षीय पीड़िता के अनुसार, करीब दो साल पहले नाबालिग रहते हुए उसके युवक से प्रेम संबंध हुए। आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और यौन शोषण किया। शादी के लिए दबाव बनाने पर युवक मुकर गया। उसके माता-पिता ने भी शादी से इन्कार कर मारपीट कर भगा दिया। पुलिस व प्रशासन से सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। मड़ियांव इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो और यौन शोषण की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। युवक और उसके माता-पिता के खिलाफ जांच जारी है।

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गुडंबा। मड़ियांव इलाके की एक युवती ने रिश्तेदार युवक पर शादी का वादा कर दो साल तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर युवक और उसके माता-पिता समेत तीन पर एफआईआर दर्ज हुई है।