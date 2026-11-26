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गोमतीनगर के विपुलखंड-3 निवासी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की 65 वर्षीय पत्नी के मुताबिक, 16 और 17 नवंबर को जालसाजों ने उनके और पति के बैंक खातों से 6,84,999 रुपये निकाल लिए। दोनों के खाते बैंक ऑफ बड़ौदा की विपुलखंड शाखा में हैं। पीड़िता का कहना है कि रकम निकासी के दौरान कोई ओटीपी नहीं आया। बैंक और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत के बाद बुधवार को साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। डीसीपी क्राइम अनिल यादव ने बताया कि जिन खातों में रकम भेजी गई है, उनकी जानकारी बैंक से मांगी गई है।इंदिरानगर सेक्टर-16 निवासी 76 वर्षीय पुष्पा सोनवानी के मुताबिक, नौ नवंबर को अनजान नंबर से मिस कॉल आई। 12 नवंबर को कई बार कॉल आई और 15 नवंबर को उसी नंबर से व्हाट्सएप पर ''हाय'' का मेसेज आया। इसके बाद जालसाज ने फोन कर उन्हें बातों में उलझाया और मेल आईडी की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को चार बार में उनके चार बैंक खातों से 8.87 लाख रुपये निकाल लिए। जांच में करीब 1.29 लाख रुपये चेक से निकाले जाने की जानकारी मिली। बुधवार को उन्होंने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। डीसीपी क्राइम अनिल यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।राजाजीपुरम के राम विहार कॉलोनी निवासी 69 वर्षीय सुरेंद्र मोहन प्रसाद 18 नवंबर को लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने बैंक गए थे। उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक में खाते हैं। घर पहुंचने पर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन मेसेज से पता चला कि दोनों खातों से कई बार में 4,69,794 रुपये निकल चुके हैं। पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि बुधवार को एफआईआर दर्ज कर साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच की जा रही है।क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते से भी रकम पारवृंदावन कॉलोनी सेक्टर-19बी निवासी शिवम यादव के आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड से 25 अक्तूबर की रात 1,12,424 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लिया गया। ई एफआईआर निरस्त होने के बाद उन्होंने पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आईटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं, आशियाना के कासिमपुर पकरीखेड़ा निवासी करन यादव के खाते से आठ नवंबर को 16 हजार रुपये निकाल लिए गए। आशियाना इंस्पेक्टर गजेंद्र राय ने बताया कि साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच की जा रही है।