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इंस्पेक्टर सुनील सिंह के अनुसार, बच्ची के परिजनों के मुताबिक टेलर जमाल अहमद पिछले कुछ समय से बच्ची को गलत तरीके से छूता था। इसकी शिकायत बच्ची ने परिजनों से की थी। आरोप है कि मंगलवार को जमाल ने बच्ची को गोद में उठाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी उसे नीचे उतारकर भाग गया। आरोपी शादीशुदा है और उसकी चार बेटियां हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

तेलीबाग। पीजीआई इलाके में घर के बाहर खेल रही आठ वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने टेलर जमाल अहमद को गिरफ्तार किया है।