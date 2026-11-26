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पंकज के पिता हनुमान प्रसाद के मुताबिक, बुधवार सुबह छह बजे जब परिवार के लोग सोकर उठे तो पंकज का शव छत में लगे कुंडे से रस्सी के सहारे लटका मिला। सूचना पर मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पंकज चार भाइयों में सबसे छोटा था और उसका विवाह नहीं हुआ था। वह मुंबई में रहकर एक कंपनी में कपड़ों की सिलाई का काम करता था। 15 दिन पहले ही वह घर आया था।

मोहनलालगंज। फुलवरिया गांव निवासी पंकज कनौजिया (27) ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी।