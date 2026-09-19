Lucknow News: सरोजनीनगर में दो सड़क हादसों में दो की गई जान

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आजादनगर निवासी खराद कारीगर हकीम चंद बृहस्पतिवार देर शाम चिल्लावां बाजार की ओर पैदल जा रहे थे। कानपुर रोड स्थित नादरगंज ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। फिर कई वाहनों ने रौंद दिया। पुलिस ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। हकीम चंद के परिवार में पत्नी, तीन बेटियां और एक बेटा है। बंथरा के धावापुर निवासी राजा चौरसिया (35) शुक्रवार सुबह करीब चार बजे डीसीएम लेकर सोहरामऊ से बाराबंकी डिलीवरी देने जा रहे थे। सरोजनीनगर हाइडिल के पास सड़क पर खराब खड़े डंपर को बचाने के प्रयास में डीसीएम डंपर से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल राजा को पुलिस ने सरोजनीनगर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि डीसीएम चालक को झपकी आ गई थी और डीसीएम खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

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सरोजनीनगर। इलाके में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में हकीम चंद (50) और राजा चौरसिया (35) की मौत हो गई। इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के मुताबिक दोनों हादसों के संबंध में परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।