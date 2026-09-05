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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Two children fell into drain while playing in Lucknow Chinhat area five-year-old boy drowned to death

लखनऊ: चिनहट में खेलते समय नाले में गिरे दो बच्चे, पांच वर्षीय बालक की डूबने से मौत

Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
सार

राजधानी के चिनहट में खेलते समय दो बच्चे नाले में गिर गए। हादसे में पांच वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Two children fell into drain while playing in Lucknow Chinhat area five-year-old boy drowned to death
नाले में डूबने से बालक की मौत। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में चिनहट के अशरफ विहार कॉलोनी में शनिवार शाम खेलते समय दो बच्चे नाले में गिर गए। हादसे में पांच वर्षीय हर्षित की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

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बताया जा रहा है कि बच्चे कॉलोनी में खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों नाले में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। हर्षित को तत्काल इलाज के लिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।

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