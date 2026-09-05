लखनऊ: चिनहट में खेलते समय नाले में गिरे दो बच्चे, पांच वर्षीय बालक की डूबने से मौत
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 06:59 PM IST
सार
राजधानी के चिनहट में खेलते समय दो बच्चे नाले में गिर गए। हादसे में पांच वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में चिनहट के अशरफ विहार कॉलोनी में शनिवार शाम खेलते समय दो बच्चे नाले में गिर गए। हादसे में पांच वर्षीय हर्षित की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।
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बताया जा रहा है कि बच्चे कॉलोनी में खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों नाले में गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। हर्षित को तत्काल इलाज के लिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है।