लखनऊ: चिनहट में खेलते समय नाले में गिरे दो बच्चे, पांच वर्षीय बालक की डूबने से मौत

राजधानी लखनऊ में चिनहट के अशरफ विहार कॉलोनी में शनिवार शाम खेलते समय दो बच्चे नाले में गिर गए। हादसे में पांच वर्षीय हर्षित की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

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