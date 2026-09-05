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लखनऊ: 'भाजपा की 6 डमी पार्टियों ने 5500 करोड़ का काला धन किया सफेद', संजय सिंह ने बीजेपी व संघ पर साधा निशाना

Sat, 05 Sep 2026 06:32 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 05 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा व संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की 6 डमी पार्टियों ने 5500 करोड़ का काला धन सफेद किया। पूछा कि आखिर किसका काला धन गुजरात की ये 6 गुमनाम पार्टियां पचा रही हैं। प्रेसवार्ता में 68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर डकैती का आरोप लगाया। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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AAP MP Sanjay Singh stated that six dummy parties of BJP laundered 5,500 crore of black money
आप सांसद संजय सिंह - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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राजधानी लखनऊ में 'आप' के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दलित-पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। देश की शीर्ष जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चंदा चोरी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गुजरात में पंजीकृत छह अनजान राजनीतिक दलों का खुलासा करते हुए इसे काले धन को सफेद करने का सबसे बड़ा जरिया बताया।

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सांसद संजय सिंह ने आंकड़े रखते हुए कहा कि 2023-24 में गुजरात की छह गुमनाम पार्टियों (आम जनमत पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल और गरीब कल्याण पार्टी) को कुल 5500 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें विशेष बात यह है कि ये 6 पार्टियां गुजरात से हैं। इसका मतलब यह चंदा इन पार्टियों को नहीं बल्कि इन पार्टियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। इन्होंने मात्र 15 कैंडिडेट लड़ाए, फिर भी इनके पास अरबों रुपये कहां से आएं?

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चुनाव आयुक्त कुंभकरण की नींद में सो रहे हैं

संजय सिंह ने कहा कि ये भाजपा की डमी पार्टियां हैं। इनके माध्यम से विदेशी धन और काले धन की हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आखिर इन पार्टियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस कुंभकरण की नींद में सो रहे हैं।

सहारनपुर में 1911 की पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा अपनी जमीन खिसकती देखती है, वह सांप्रदायिक तनाव पैदा करती है। मस्जिद गिराना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बाय यूजर कानून का सरेआम उल्लंघन है। भाजपा अपनी हार के डर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, ताकि हिंदू-मुसलमान को लड़ाकर चुनावी रोटियां सेकी जा सकें।

'प्रभु श्रीराम के मंदिर ट्रस्ट को लूट का अड्डा बनाना चाहती है भाजपा व संघ'

राम मंदिर ट्रस्ट में नई नियुक्तियों पर संजय सिंह ने कहा कि ट्रस्ट में दलित समाज से आने वाले सदस्य को हटाकर विवादित लोगों को कोषाध्यक्ष और महासचिव बनाया गया है। चंपत राय के जमीन घोटाले को दबाने के लिए चोरों की शिफ्टिंग की गई है। भाजपा और आरएसएस मंदिर ट्रस्ट पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहते हैं, ताकि लूट का खेल जारी रहे। भाजपा के दिल-दिमाग में दलितों और आदिवासियों के प्रति घोर भेदभाव भरा हुआ है, जो शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक साफ़ दिखाई दिया।

68500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर डकैती

यूपी में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाते हुए संजय सिंह ने कहा कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को पूरी तरह गायब कर दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के बार-बार आदेश देने के बावजूद सरकार युवाओं को नियुक्ति नहीं दे रही है। भाजपा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की सबसे बड़ी विरोधी है। ईको गार्डन में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के साथ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएगी।

9 सितंबर को लखनऊ में होगी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक

संजय सिंह ने जानकारी दी कि 9 सितंबर को लखनऊ में आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, सह-प्रभारी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिसमें 2027 के चुनाव और प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
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