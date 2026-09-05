लखनऊ: 'भाजपा की 6 डमी पार्टियों ने 5500 करोड़ का काला धन किया सफेद', संजय सिंह ने बीजेपी व संघ पर साधा निशाना

सांसद संजय सिंह ने आंकड़े रखते हुए कहा कि 2023-24 में गुजरात की छह गुमनाम पार्टियों (आम जनमत पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल और गरीब कल्याण पार्टी) को कुल 5500 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें विशेष बात यह है कि ये 6 पार्टियां गुजरात से हैं। इसका मतलब यह चंदा इन पार्टियों को नहीं बल्कि इन पार्टियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। इन्होंने मात्र 15 कैंडिडेट लड़ाए, फिर भी इनके पास अरबों रुपये कहां से आएं?

राजधानी लखनऊ में 'आप' के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और दलित-पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया है। देश की शीर्ष जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चंदा चोरी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गुजरात में पंजीकृत छह अनजान राजनीतिक दलों का खुलासा करते हुए इसे काले धन को सफेद करने का सबसे बड़ा जरिया बताया।

संजय सिंह ने कहा कि ये भाजपा की डमी पार्टियां हैं। इनके माध्यम से विदेशी धन और काले धन की हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आखिर इन पार्टियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस कुंभकरण की नींद में सो रहे हैं। सहारनपुर में 1911 की पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा अपनी जमीन खिसकती देखती है, वह सांप्रदायिक तनाव पैदा करती है। मस्जिद गिराना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बाय यूजर कानून का सरेआम उल्लंघन है। भाजपा अपनी हार के डर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, ताकि हिंदू-मुसलमान को लड़ाकर चुनावी रोटियां सेकी जा सकें।