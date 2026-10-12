Lucknow News: डीसीएम की टक्कर से साइकिल सवार दो बालकों की मौत

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कस्बा निवासी पूनम के मुताबिक, बेटा कुंज शिव शक्ति सेकंडरी स्कूल में कक्षा पांच का छात्र था। दोपहर करीब दो बजे वह प्रीत के साथ घर का सामान लेने जा रहा था। यूको बैंक के पास चोकर लदी डीसीएम की टक्कर से कुंज की मौत हो गई। मृतक के पिता दीपक फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं। परिवार में बड़े भाई आदित्य व अंकुश और बहन शगुन है। सीएचसी के डॉ. जकी अहमद ने बताया कि कुंज के सिर में गंभीर चोट लगी थी। प्रीत के बाएं हाथ व पैर में गंभीर चोट आई है। उसे पिता आशीष और परिजनों के साथ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां रात करीब आठ बजे प्रीत की मौत हो गई। मृतक के परिवार में मां चांदनी, छोटा भाई राज है। पिता आशीष श्रमिक है। प्रीत कस्बे में प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो का छात्र था। इंस्पेक्टर नवाब अहमद ने बताया कि डीसीएम को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। (संवाद)

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माल। माल कस्बे में रविवार दोपहर तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से साइकिल सवार कुंज (12) और उसके साथी प्रीत (10) की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर परिवार में रोना-पीटना मच गया।