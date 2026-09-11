Lucknow News: नगर निगम का संपूर्ण समाधान दिवस आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:27 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:27 AM IST
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लखनऊ। नगर निगम और जलकल विभाग से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और निस्तारण के लिए लालबाग स्थित निगम मुख्यालय में शुक्रवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित होगा। इसमें महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार समस्याएं सुनेंगे। नगर निगम और जलकल विभाग के अफसर भी मौजूद रहेंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि समाधान दिवस सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक चलेगा। इसमें लोग सफाई, मार्ग प्रकाश, पार्क, सड़क निर्माण व गृहकर-जलकर आदि से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इनका निस्तारण भी होगा।
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