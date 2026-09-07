Lucknow News: राजधानी के इन इलाकों में आज रहेगा बिजली संकट

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लखनऊ। गोमतीनगर के विश्वास खंड उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में सोमवार को बिजली संकट रहेगा। पेड़ों की कटाई व छंटाई के चलते सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक विनय खंड एक, विवेक खंड एक व दो की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी।