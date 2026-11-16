Lucknow News: हल्के गहनों का ट्रेंड, भारी सेट की भी चमक बरकरार

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कारोबारियों ने एक से पांच ग्राम तक की अंगूठियां और चेन के साथ तीन से छह ग्राम तक के हार और कान के झाले तैयार कराए हैं। इसके अलावा भारी गहनों का कलेक्शन भी उपलब्ध है।लखनऊ सराफा एसोसिएशन चौक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदीश कुमार जैन ने बताया कि रविवार को सोने का भाव 1.42 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1.84 प्रति किलो रहा। सहालग के चलते खरीदार बढ़ रहे हैं। कम वजन के आभूषणों की मांग ज्यादा है। इनमें पांच हजार से 50 हजार तक की चांदी की पायल की मांग अधिक है। वहीं सोने की चेन 40 हजार (करीब तीन ग्राम) से लेकर दो लाख रुपये (करीब 15 ग्राम) तक लोग पसंद कर रहे हैं। कंगन में एक से चार लाख रुपये तक की रेंज की मांग ज्यादा है।Iपिछले साल भाव लगातार बढ़ने से उपहार स्वरूप गहने देने का चलन प्रभावित हुआ था। अब ग्राहक क्षमता के अनुसार फिर खरीदारी कर रहे हैं। युवा हल्की ज्वेलरी और डायमंड के आभूषण पसंद कर रहे हैं। वहीं, पारंपरिक पसंद वाले ग्राहक भारी गहने भी खरीद रहे हैं। I