Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Maharashtra handed a crushing defeat to Chhattisgarh.

Lucknow News: महाराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ को दी करारी मात

Mon, 16 Nov 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra handed a crushing defeat to Chhattisgarh.
लखनऊ। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत महाराष्ट्र ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी के दूसरे ही दिन छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से मात देते हुए विजयी अंक बटोरे। जीसीआरजी ग्राउंड में हुए मुकाबले के पहले दिन छत्तीसगढ़ की पहली पारी महज 67 पर सिमट गई। जवाब में महाराष्ट्र की पहली पारी 94 रन पर लुढ़क गई। रविवार को दूसरी पारी खेलने उतरी छत्तीसगढ़ ने महज नौ रन के योग पर पहला विकेट अंशुमान ठाकुर (6) के रूप में खोया। खराब शुरुआत से टीम उबर न सकी और विकेटों का पतन नियमित अंतराल पर होता रहा। देखते ही देखते छत्तीसगढ़ की पूरी पारी 70.3 ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई। कुंदन कोठारी ने सबसे अधिक 29 और शौर्य जायसवाल ने 20 रन का योगदान दिया। महाराष्ट्र से श्रेयांश बहुतुले ने 32 और कुशाग्र गायकवाड़ ने 27 रन तीन-तीन विकेट झटके, जबकि सार्थक और अर्जुन एक-एक विकेट लेने में सफल रहे।
विज्ञापन

जवाब में महाराष्ट्र ने पहली पारी से सबक लेते हुए सतर्क शुरुआत की और 28वें ओवर में महज एक विकेट खोकर 99 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। टीम के सलामी बल्लेबाज अर्नव 85 गेंदों पर नाबाद 56 रन की पारी खेली।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed