Lucknow News: निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन के नाम पर मनमानी वसूली

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दुबग्गा के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन शुल्क में मनमानी का यह मामला कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी निजी अस्पतालों में मरीजों की सांसों के साथ सौदेबाजी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऑक्सीजन की दरें तय न होने का फायदा उठाकर निजी अस्पताल मरीजों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। कहीं प्रति घंटे 200 रुपये के हिसाब से बिल बनाया जा रहा है तो कहीं हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं।शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी के एक निजी अस्पताल में बीते माह एक मरीज भर्ती हुआ। मरीज को शुरुआत में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। वेंटिलेटर हटने के बाद एक दिन तक ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। इसके बाद मरीज खुद ही ऑक्सीजन का प्रबंधन करने लगा। करीब पांच दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उससे ऑक्सीजन के नाम पर पांच हजार रुपये वसूल लिए गए।गोमतीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया। मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। अस्पताल ने प्रति घंटे 200 रुपये के हिसाब से शुल्क लगाया। इस तरह एक दिन का ऑक्सीजन बिल 4,800 रुपये पहुंच गया। बिल देखकर परिजन हैरान रह गए।जानकारों के मुताबिक, एक जंबो ऑक्सीजन सिलिंडर की कीमत करीब 350 रुपये है। यह आठ से 10 घंटे तक चलता है। इसके बावजूद अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए प्रति घंटे 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। शासन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से मेडिकल ऑक्सीजन या सिलिंडर के इस्तेमाल की कोई एक समान दर निर्धारित नहीं है। इसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। जिले में ऑक्सीजन शुल्क के नाम पर हो रही वसूली पर विभाग की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।अस्पतालों में अब बेड चार्ज के साथ ही ऑक्सीजन शुल्क लिया जाता है। यदि किसी अस्पताल की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायत मिलती है तो जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।