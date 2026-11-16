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Lucknow News: राजधानी में हल्के कोहरे के साथ आज से बढ़ेगी ठंड

Mon, 16 Nov 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:29 AM IST
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Cold to intensify in the capital starting today, accompanied by light fog.
गोमतीनगर विस्तार इलाके में इकाना स्टेडियम के आसपास छाई धुंध।   - अमर उजाला
लखनऊ। राजधानी के माैसम में बदलाव की आहट है। माैसम विभाग का कहना है कि नए विक्षोभ के असर से सोमवार से लखनऊ में हवा का रुख पछुआ हो जाएगा।
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पहाड़ों से आ रही इस ठंडी पछुआ के असर से आने वाले दो दिन में रात के पारे में 2 डिग्री सेिल्सयस तक की गिरावट के आसार हैं। वहीं सुबह के समय कोहरे और धुंध की संभावना जताई जा रही है।


क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से लखनऊ में ठंडी पछुआ हवाएं चलेंगी। पछुआ के असर से 16 से 18 नवंबर के बीच रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री की बढ़त के साथ 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान भी 0.8 डिग्री की बढ़त के साथ 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड हुआ।
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