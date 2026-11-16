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Lucknow News: पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने सात साल की बच्ची को काटा, मालकिन पर एफआईआर

Mon, 16 Nov 2026 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:28 AM IST
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pet dog bites girl, FIR registered against the owner
घायल आश्वी।
गुडंबा। मायापुरी कॉलोनी स्थित बजरंग विहार में पालतू कुत्ते ने सात साल की बच्ची पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के पेट में गहरा जख्म कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कुत्ते की मालकिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में आईटी मैनेजर राजकमल की बेटी आश्वी (7) कक्षा दो की छात्रा है। राजकमल के मुताबिक, नौ नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे उनकी बेटी घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान कॉलोनी निवासी अर्चना गुप्ता अपने पालतू कुत्ते को लेकर वहां से गुजर रही थीं। आरोप है कि तभी कुत्ते ने आश्वी पर हमला कर दिया और उसके पेट में गहरा जख्म कर दिया। बेटी की चीख सुनकर राजकमल घर से बाहर आए।
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राजकमल का आरोप है कि उक्त कुत्ता पहले भी कई लोगों को काटकर घायल कर चुका है। घटना के दिन ही उन्होंने 112 पर सूचना दी थी। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने नौ नवंबर को गुडंबा थाने में तहरीर दी थी। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि रविवार को कुत्ते की मालकिन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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