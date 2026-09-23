Lucknow News: किशोरी का शव फंदे से लटका मिला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 23 Sep 2026 02:34 AM IST
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बख्शी का तालाब। बरगदी गांव में मंगलवार शाम 14 वर्षीय सबा खान का शव घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने प्रथमदृष्टया इसे आत्महत्या बताया है।
इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि सबा परिवार के साथ बरगदी गांव में रहती थी। चचेरे भाई इमरान के अनुसार, मंगलवार शाम सबा का पड़ोस के बच्चों से झगड़ा हुआ था। उस समय वह घर पर अकेली थी। कुछ देर बाद भाई उबैद ने घर आकर सबा का शव रस्सी से लटका देखा। परिजन उसे निजी क्लीनिक और फिर राम सागर मिश्र अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी। सबा के परिवार में पिता ई रिक्शा चालक जावेद खान, मां और भाई उबैद हैं।
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इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि सबा परिवार के साथ बरगदी गांव में रहती थी। चचेरे भाई इमरान के अनुसार, मंगलवार शाम सबा का पड़ोस के बच्चों से झगड़ा हुआ था। उस समय वह घर पर अकेली थी। कुछ देर बाद भाई उबैद ने घर आकर सबा का शव रस्सी से लटका देखा। परिजन उसे निजी क्लीनिक और फिर राम सागर मिश्र अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी। सबा के परिवार में पिता ई रिक्शा चालक जावेद खान, मां और भाई उबैद हैं।