Lucknow News: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मध्य कमान का किया दौरा, ऑपरेशनल तैयारी का लिया जायजा

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जनरल सुब्रमणि ने सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा में ऑपरेशनल तैयारी और क्षमता विकास जैसे अहम मुद्दे शामिल थे। बदलते सुरक्षा माहौल पर भी विशेष ध्यान दिया गया। सीडीएस ने निर्माणाधीन नए सेंट्रल कमांड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्हें परियोजना की प्रगति और प्रस्तावित स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। यह अस्पताल क्षेत्र में सैन्य कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट की। इस मुलाकात में कई मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। सशस्त्र बलों और राज्य सरकार के बीच लगातार तालमेल और सहयोग पर जोर दिया गया। इस बातचीत ने सेना और नागरिक प्रशासन के बीच करीबी तालमेल के महत्व को मजबूत किया। यह तालमेल साझा संस्थागत और विकासात्मक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।