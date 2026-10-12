Lucknow News: कहीं बनारसी सिल्क की चमक, कहीं पश्मीना का निखार

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शारदीय नवरात्र के अवसर पर लगी इस प्रदर्शनी में पारंपरिक बुनाई के साथ आधुनिक डिजाइन के परिधान भी उपलब्ध हैं। जयपुर की अनुषा माहेश्वरी के स्टॉल पर रेडीमेड लॉन्ग और शॉर्ट कुर्ती, टू और थ्री पीस सेट, मलमल कॉटन, प्योर सिल्क और हैंडलूम कॉटन के परिधान हैं। हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंड पेंटिंग और कलमकारी के साथ डिजाइनर साड़ियों का संग्रह भी मौजूद है। नवरात्र, करवाचौथ और दिवाली के लिए खास परिधानों की मांग है।वाराणसी के अफरीदी के स्टॉल पर बनारसी सिल्क, कतान, मशरू, टपेटा और जरीदार टीसू सिल्क की साड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ के सद्दाम कोसा सिल्क की साड़ियां, सूट, कपड़े और दुपट्टे लेकर आए हैं। वहीं, कश्मीर के फैसल के स्टॉल पर पश्मीना शॉल, सिल्क सूट और गोल्डन शॉल की कई रेंज उपलब्ध हैं।आयोजक मानस आचार्य और जावेद मकसूद ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बुनकरों को साझा मंच देना और भारतीय हथकरघा की विरासत को बढ़ावा देना है।