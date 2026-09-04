Lucknow News: आज नहीं होगा नगर निगम के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन

विज्ञापन

लखनऊ। जन्माष्टमी के सार्वजनिक अवकाश के कारण इस शुक्रवार नगर निगम के संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नहीं होगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि अब 11 सितंबर को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा। इस दौरान गृहकर, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, सड़क और मार्ग प्रकाश, जलकर-सीवर कर आदि जनसमस्याओं की सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा।