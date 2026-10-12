Lucknow News: किताबों का आकर्षण बरकरार, बिक्री एक करोड़ के पार

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मेले में प्रभात, वाणी, नवपल्लव, फ्लाईड्रीम्स, राजपाल, राजकमल, सस्ता साहित्य मंडल और ज्ञानपीठ समेत 56 से अधिक प्रमुख प्रकाशकों व वितरकों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मेला संयोजक मनोज सिंह चंदेल और आकर्ष चंदेल ने स्टॉल संचालकों व सहयोगियों को स्मृतिचिह्न देकर सम्मानित किया। मनोज सिंह चंदेल ने कहा कि युवाओं की बढ़ती भागीदारी बताती है कि डिजिटल दौर में भी किताबों का आकर्षण कायम है।स्टॉल संचालक अशोक शुक्ल ने कहा कि गोमती बुक फेयर के करीब 10 दिन बाद ही इस मेले का आयोजन होने से प्रकाशकों और विक्रेताओं को तैयारी का पर्याप्त समय नहीं मिला। बुलंदशहर से दो बार मेले में आ चुके पुस्तक प्रेमी रजत विवेक ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को पढ़ने की संस्कृति से जोड़ते हैं।लघुकथा से कविता तक सजी साहित्यिक महफिलअंतिम दिन मुख्य मंच पर नवसृजन का सम्मान समारोह और लघुकथा सम्मेलन हुआ। इसमें श्रोताओं ने छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को महसूस किया। इसके बाद काव्य प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को आकर्षित किया। मंजूषा परिषद के कार्यक्रम में डॉ. डीएस शुक्ल को सरला शुक्ला स्मृति सम्मान दिया गया और डॉ. अमिता दुबे की पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में पद्मश्री विद्याविंदु सिंह, डॉ. कैलाशदेवी सिंह, डॉ. मंजू शुक्ला और अपूर्वा अवस्थी मौजूद रहीं। दूसरे मंच पर अपराजिता का काव्य समारोह हुआ। वहीं, पत्रकार नवेद शिकोह, रजनीश राज, खुर्रम निजामी, शबाहत हुसैन, शिल्पा और राजवीर ने संस्कृति व साहित्य से जुड़े विषयों पर चकल्लस की।