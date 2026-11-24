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विद्यार्थियों ने बताया कि सत्र 2026-27 की कक्षाएं सितंबर में शुरू हुईं, जबकि निर्धारित शैक्षणिक अवधि चार महीने की है। ऐसे में उन्हें करीब दो महीने ही पढ़ाई का मौका मिला। त्योहारों और अन्य अवकाशों के कारण वास्तविक शिक्षण कार्य इससे भी कम हुआ। इसके अलावा आंतरिक परीक्षाओं और सेमेस्टर परीक्षा के बीच महज एक सप्ताह का अंतर है। इससे पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा की तैयारी में परेशानी हो रही है।विद्यार्थियों ने इन समस्याओं को लेकर 20 नवंबर को विधि संकाय के डीन को पत्र सौंपा था। इसकी प्रतिलिपि कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को भी भेजी गई थी। समाधान न मिलने पर उन्होंने प्रदर्शन किया। लविवि के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत है, उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगवाकर समस्या का समाधान किया जाएगा।