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Lucknow News: दिल्ली से वाराणसी के लिए स्पेशल ट्रेन आज

Sat, 17 Oct 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:29 AM IST
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Special train from Delhi to Varanasi today
लखनऊ। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे प्रशासन दिल्ली–वाराणसी जं.–दिल्ली के बीच शनिवार और रविवार को एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 04032 दिल्ली–वाराणसी जं. विशेष एक्सप्रेस 17 अक्तूबर को रात 9:10 बजे दिल्ली से चलेगी।
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ट्रेन गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई होते हुए लखनऊ सुबह 6:30 बजे और फिर अयोध्या कैंट, जौनपुर जंक्शन होते हुए दोपहर तीन बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04031 वाराणसी–दिल्ली स्पेशल ट्रेन 18 अक्तूबर को वाराणसी से रात 8:15 बजे रवाना होकर इन स्टेशनों से होते हुए लखनऊ रात 2:10 बजे तथा सुबह 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और एसी कोच होंगे।
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