घोषणापत्र में युवा और रोजगार को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक ग्रेजुएट को नौकरी दिलाने की प्रतिबद्धता जताई गई है और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। मुख्य रूप से यह तय किया गया है कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक ग्रेजुएट को पांच हजार रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा।

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पेपर लीक की समस्या उत्पन्न न होने देने का दावा करते हुए कहा गया है कि सभी परीक्षाएं समय से आयोजित होंगी। साथ ही तीन माह में पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बख्शी नहीं जाएगी। इसके अलावा 12वीं कक्षा के बाद लैपटॉप वितरण योजना को पुनः लागू करने की बात कही गई है।पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन बनाने की योजना शामिल की गई है। इसके साथ ही सालाना चालीस हजार रुपये देने की योजना, कारीगरों को चालीस हजार रुपये की पेंशन और सरकारी ठेकों में पीडीए समाज के लिए पचास फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है।किसानों से जुड़े बिंदुओं में किसानों की ऋण माफी किए जाने और गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है।