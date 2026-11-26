सपा घोषणा पत्र: नौकरी के साथ पांच हजार भत्ते का वादा, जमीन पर कब्जा रोकने लिए बनेगी विशेष STF; जानिए खास बातें
Samajwadi Party Manifesto 2027: अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए युवाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने गन्ना किसानों को समय से भुगतान करने की बात कही।
विस्तार
घोषणापत्र में युवा और रोजगार को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक ग्रेजुएट को नौकरी दिलाने की प्रतिबद्धता जताई गई है और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। मुख्य रूप से यह तय किया गया है कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक ग्रेजुएट को पांच हजार रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा।
परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता
पेपर लीक की समस्या उत्पन्न न होने देने का दावा करते हुए कहा गया है कि सभी परीक्षाएं समय से आयोजित होंगी। साथ ही तीन माह में पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बख्शी नहीं जाएगी। इसके अलावा 12वीं कक्षा के बाद लैपटॉप वितरण योजना को पुनः लागू करने की बात कही गई है।
पीडीए, महिला और गरीबों के लिए योजनाएं
पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन बनाने की योजना शामिल की गई है। इसके साथ ही सालाना चालीस हजार रुपये देने की योजना, कारीगरों को चालीस हजार रुपये की पेंशन और सरकारी ठेकों में पीडीए समाज के लिए पचास फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है।
किसानों के लिए राहत के वादे
किसानों से जुड़े बिंदुओं में किसानों की ऋण माफी किए जाने और गन्ना किसानों का भुगतान 24 घंटे के भीतर होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
जमीन पर कब्जा रोकने के लिए बनेगी विशेष एसटीएफ
सत्ता में आने पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, उसे जेल भेज दिया जाएगा।
ये रहीं चुनावी घोषणा पत्र की खास बातें
- बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपये महिना दिया जाएगा
- 25 लाख युवाओं को पांच साल में सरकारी नौकरी
- दो से तीन करोड़ युवाओं को दूसरे क्षेत्र में रोजगार
- 12वीं पास छात्रों को दिया जाएगा लैपटॉप
- 5 रुपये में कैंटीन का खाना मिलेगा समाजवादी कैंटीन में
- 23 फसलों और दूध के लिए एमएसपी की गारंटी
- बुजुर्ग महिलाओं को 40 हजार सालाना पेंशन