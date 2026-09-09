Lucknow News: जानकीपुरम में जलभराव की जांच के लिए छह सदस्यीय टीम गठित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 AM IST
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लखनऊ। जानकीपुरम में करीब 20 दिन पहले हुए जलभराव की वजह कई जगहों पर नाला-नाली का सीवर से जुड़ना पाया गया है। इसकी जांच के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। जलकल महाप्रबंधक कुलदीप सिंह ने मंगलवार को इसका आदेश जारी किया।
16 अगस्त को चार घंटे की जोरदार बारिश में जानकीपुरम में भीषण जलभराव हुआ था। शासन स्तर पर भी यह मामला उठा था। क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा ने मौके का दौरा कर नाराजगी जताई थी। 22 अगस्त को नगर आयुक्त ने इस मामले को लेकर बैठक की थी। इसमें यह सामने आया कि नाली का पानी सीवर में जुड़ने से सीवर चोक हो गया। इससे जलभराव की समस्या और बढ़ गई। निर्णय लिया गया कि जानकीपुरम सेक्टर-1, 2 और 3 में कहां-कहां सीवर और नाली कनेक्ट हैं, उनकी जांच की जाएगी और फिर अलग किया जाएगा। समिति इन स्थलों को चिह्नित करेगी।
जांच टीम के सदस्य
समिति के अध्यक्ष जलकल विभाग जोन तीन के अधिशासी अभियंता हैं। नगर निगम जोन तीन के अधिशासी अभियंता, जलकल विभाग जोन तीन के अवर अभियंता, सुएज कंपनी के जोन तीन के इंचार्ज और इलाके की टीम के लीडर सदस्य बनाए गए हैं।
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16 अगस्त को चार घंटे की जोरदार बारिश में जानकीपुरम में भीषण जलभराव हुआ था। शासन स्तर पर भी यह मामला उठा था। क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा ने मौके का दौरा कर नाराजगी जताई थी। 22 अगस्त को नगर आयुक्त ने इस मामले को लेकर बैठक की थी। इसमें यह सामने आया कि नाली का पानी सीवर में जुड़ने से सीवर चोक हो गया। इससे जलभराव की समस्या और बढ़ गई। निर्णय लिया गया कि जानकीपुरम सेक्टर-1, 2 और 3 में कहां-कहां सीवर और नाली कनेक्ट हैं, उनकी जांच की जाएगी और फिर अलग किया जाएगा। समिति इन स्थलों को चिह्नित करेगी।
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जांच टीम के सदस्य
समिति के अध्यक्ष जलकल विभाग जोन तीन के अधिशासी अभियंता हैं। नगर निगम जोन तीन के अधिशासी अभियंता, जलकल विभाग जोन तीन के अवर अभियंता, सुएज कंपनी के जोन तीन के इंचार्ज और इलाके की टीम के लीडर सदस्य बनाए गए हैं।
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