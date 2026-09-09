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Lucknow News: दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान चाट विक्रेता ने लगाया फंदा

Wed, 09 Sep 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 09 Sep 2026 02:29 AM IST
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Distressed by a dowry harassment case, a chaat vendor hanged himself
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से परेशान कृष्णानगर के हरिओमनगर निवासी चाट विक्रेता अजय गुप्ता (40) ने मंगलवार तड़के घर में फंदा लगाकर जान दे दी।
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अजय की बहन पूजा के मुताबिक, अजय का पत्नी रानी से काफी समय से विवाद चल रहा था और दोनों अलग रह रहे थे। रानी कौशांबी के मंझनपुर स्थित कामियावा बाजार की रहने वाली है। रानी ने अजय के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा रखा था। दोनों का बेटा श्रेयश अजय के साथ रहता था। अजय कुछ दिनों से तनाव में थे। सोमवार को उन्होंने चाट का ठेला भी नहीं लगाया था। मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे वह बाथरूम जाने के लिए उठीं। भाई के कमरे की लाइट जलती देख वह उसे बंद करने पहुंचीं तो अजय पंखे से बेल्ट के सहारे लटके मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें लोकबंधु अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि परिजनों ने फिलहाल किसी पर आरोप नहीं लगाया है।
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