Lucknow News: फैजुल्लागंज में जलभराव के विरोध में प्रदर्शन

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प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पलायन और विधायक लापता लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी की। अपने घरों के बाहर भी इसी संदेश वाले पोस्टर चस्पा किए। लोगों का कहना था कि लंबे समय से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। सड़कें भी जर्जर हैं। यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह यहां से पलायन करने के लिए मजबूर होंगे।पूजा शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र के हालात बेहद गंभीर हैं। जलभराव के कारण लोग दवा और राशन लेने तक नहीं जा पा रहे हैं। आपातस्थिति में एंबुलेंस भी यहां नहीं पहुंच सकती। उन्होंने नगर निगम, मेयर, विधायक और पार्षद पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को आम जनता की परेशानी और बेबसी दिखाई नहीं दे रही है।