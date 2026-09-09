Lucknow News: निजी सुरक्षा गार्ड का शव कमरे में मिला

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बाराबंकी देवा के सिपहिया गांव निवासी अवधेश बिजनौर में चंद्रभान के मकान में किराये पर रहते थे। इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल गौतम के मुताबिक, शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले हुए हादसे में अवधेश के पैर में चोट लगी थी। चोट में संक्रमण होने की बात सामने आई है। आशंका है कि इसी के चलते उनकी मौत हुई। हालांकि, मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। अवधेश के बड़े भाई रघुराज ने बताया कि वह अविवाहित थे और वर्ष 2012 से परिवार से अलग रह रहे थे। इंस्पेक्टर के मुताबिक, परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

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लखनऊ। निजी सुरक्षा गार्ड अवधेश कुमार यादव (40) का शव मंगलवार सुबह बिजनौर कस्बे में किराये के कमरे में मिला। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलने पर पड़ोसियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, तब घटना का पता चला। सूचना पर मकान मालिक और पुलिस मौके पर पहुंचे।