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Lucknow News: यूपी के स्टार्टअप पर निवेशकों की नजर, 20 करोड़ के निवेश की सहमति

Wed, 09 Sep 2026 02:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:28 AM IST
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Investors eye UP startups; agreement reached for 20 crore investment.
एकेटीयू स्टार्टअप संवाद 3.0 में 50 से अधिक इन्क्यूबेशन सेंटरों के स्टार्टअप्स ने दिखाए उत्पाद।
लखनऊ। प्रदेश में स्टार्टअप का दायरा अब सिर्फ आइडिया और इनोवेशन तक सीमित नहीं, बल्कि निवेश की संभावनाओं तक पहुंच रहा है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के इनोवेशन हब फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को आयोजित यूपी स्टार्टअप संवाद 3.0 में 30 से अधिक निवेशकों ने चुनिंदा स्टार्टअप्स में करीब 20 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जताई।
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इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नवाचार को शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांवों और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को भी मंच देना जरूरी है। उन्होंने छात्रों से नौकरी खोजने के बजाय समस्याओं के समाधान और रोजगार सृजन पर जोर देने का आह्वान किया। वहीं कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि विश्वविद्यालय में कलाम पेटेंट सेंटर और स्टूडेंट-फैकल्टी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2026-31 की शुरुआत की गई है जिससे नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत सहयोग मिलेगा।
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कार्यक्रम में एकेटीयू के 50 से अधिक इन्क्यूबेशन सेंटरों में पंजीकृत स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। एआई, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, क्लीन टेक, एडटेक, फिनटेक, डिफेंस और रोबोटिक्स समेत विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद और समाधान प्रदर्शित किए।
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15 करोड़ की नीति, ग्रासरूट इनोवेटर्स को 50 हजार रुपये की सहायता

कार्यक्रम में स्टूडेंट, फैकल्टी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी 2026-31 का विमोचन किया गया। इसके तहत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट आइडिया को प्रोटोटाइप और स्टार्टअप में बदलने के लिए मदद दी जाएगी। स्टूडेंट इनोवेशन के लिए एक लाख रुपये, ग्रासरूट इनोवेटर्स के लिए 50 हजार और स्कूल लेवल आइडिया के लिए 20 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान तय किया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के इन्क्यूबेशन सेंटरों को एक मंच पर लाने के लिए इनोवेशन हब की ओर से इनोवेशन हब यूपी पोर्टल भी लाॅन्च किया गया। पोर्टल पर सभी इन्क्यूबेशन सेंटरों की जानकारी रहेगी।

राज्यपाल ने किया कलाम पेटेंट सेंटर का लोकार्पण
कार्यक्रम में राज्यपाल ने कलाम पेटेंट सेंटर का लोकार्पण किया। पेटेंट सेंटर शुरू होने से स्टार्टअप्स, शिक्षकों और छात्रों को उनके नवाचार, शोध और अनुसंधान का निशुल्क पेटेंट हो सकेगा। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप का उद्देश्य सिर्फ फंडिंग लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज की समस्याओं का सार्थक समाधान प्रस्तुत करना भी होना चाहिए।


चार संस्थानों के साथ एमओयू

इनोवेशन हब के सीईओ महीप सिंह ने बताया कि इन्वेस्ट सीएसआर बॉक्स, सांची कनेक्ट, टैली सॉल्यूशन और रैपिडर क्लाउड सॉल्यूशन के साथ राज्यपाल की उपस्थिति में एमओयू किया गया। इसके बाद एकेटीयू इन्क्यूबेर अवाॅर्ड 2026 प्रदान किया गया। विभिन्न सत्रों में पैनल डिस्कशन के दौरान विशेषज्ञों ने स्टार्टअप्स के साथ संवाद किया। अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक डॉ. दीपक बागला ने कहा कि यूपी तेजी से स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। कार्यक्रम में कुलसचिव रीना सिंह, सीआईओ वंदना शर्मा समेत सिड्बी, उद्योग जगत, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे।

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