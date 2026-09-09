Lucknow News: बकाया रकम मांगने पर बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी पर रॉड से हमला

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सआदतगंज के वजीरबाग निवासी मोहम्मद सैफ के मुताबिक नसरुद्दीन ने पारा के आदर्श विहार कॉलोनी निवासी पिंटू शर्मा को मकान निर्माण के लिए उधार में बिल्डिंग मैटेरियल दिया था। पिंटू ने कुछ रकम चुका दी थी लेकिन बाकी नहीं दे रहा था। सोमवार शाम करीब सात बजे नसरुद्दीन साथी मो. सलमान के साथ बकाया मांगने उसके घर पहुंचे। आरोप है कि रकम मांगते ही पिंटू ने रॉड से उनके सिर पर हमला कर दिया। सलमान के बीच-बचाव करने पर उनकी जान बची। आरोपी मौके से भाग निकला। सलमान ने नसरुद्दीन को अस्पताल पहुंचाया, जहां सिर में 13 टांके लगे। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं।

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लखनऊ। पारा में सोमवार रात बकाया रकम मांगने गए बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी नसरुद्दीन पर युवक ने रॉड से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान हो गए। उनके भाई मोहम्मद सैफ की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिंटू शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।