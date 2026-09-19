Lucknow News: आतंकी हमले से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 19 Sep 2026 02:40 AM IST
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लखनऊ। शहर के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले से निपटने के लिए 16, 17 और 18 सितंबर को मॉक ड्रिल की गई। इसमें पुलिस, एनएसजी, एटीएस और जिला प्रशासन की टीमें शामिल रहीं।
मॉकड्रिल में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था जांची गई। कमियों की पहचान कर बचाव के उपायों पर भी अभ्यास किया गया। आतंकी घटना पर स्थानीय पुलिस की प्रतिक्रिया का भी अभ्यास कराया गया। घटनास्थल की घेराबंदी, अनधिकृत प्रवेश रोकने और भीड़ नियंत्रण की प्रक्रिया दोहराई गई। आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का भी अभ्यास हुआ।
संयुक्त घटना कमान पोस्ट स्थापित कर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय परखा गया। एनएसजी और एटीएस की त्वरित तैनाती के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का अभ्यास किया गया। विशेष बलों को घटनास्थल तक पहुंचाने और घायलों को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया परखी गई।
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मॉकड्रिल में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था जांची गई। कमियों की पहचान कर बचाव के उपायों पर भी अभ्यास किया गया। आतंकी घटना पर स्थानीय पुलिस की प्रतिक्रिया का भी अभ्यास कराया गया। घटनास्थल की घेराबंदी, अनधिकृत प्रवेश रोकने और भीड़ नियंत्रण की प्रक्रिया दोहराई गई। आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का भी अभ्यास हुआ।
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संयुक्त घटना कमान पोस्ट स्थापित कर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय परखा गया। एनएसजी और एटीएस की त्वरित तैनाती के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का अभ्यास किया गया। विशेष बलों को घटनास्थल तक पहुंचाने और घायलों को अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया परखी गई।
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