Lucknow News: कनौसी नहर में मिले दूसरे युवक की भी पहचान

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एसओ मानकनगर अजीत कुमार के मुताबिक, हरिओम मूलरूप से महराजगंज के शनिचरहिया बाजार, फरेंदा के रहने वाले थे। वह कृष्णानगर में किराये के मकान में रहकर पुताई का काम करते थे। बुधवार सुबह नहर के रेगुलेटर में शव मिलने के बाद पुलिस को उसके पास मोबाइल मिला था। बृहस्पतिवार देर रात मोबाइल के जरिये हरिओम के भाई रिंकू से संपर्क हुआ। शुक्रवार दोपहर रिंकू परिजनों के साथ महराजगंज से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। हरिओम छह भाइयों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी है।सोमवार रात कनौसी पुल के पास दो युवकों के नहर में कूदने की सूचना पुलिस को मिली थी। सोमवार और मंगलवार को एसडीआरएफ के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन दोनों का पता नहीं चला। बुधवार सुबह रेगुलेटर में दोनों के शव फंसे मिले। उस समय पहचान नहीं हो सकी थी। बृहस्पतिवार सुबह प्रिंस की पहचान परिजनों ने की थी।