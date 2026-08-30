Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:19 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:19 AM IST
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संवाद
अमर उजाला की ओर से ई रिक्शे से पैदा अव्यवस्थाओं और जाम पर संवाद अमर उजाला कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे।
भूमि पूजन
छावनी परिषद की विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का भूमि पूजन छावनी के दिलकुशा लॉन में सुबह 10 बजे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।
लोकार्पण
वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का रक्षा मंत्री लोकार्पण करेंगे आईआईएम रोड के अवंतीबाई लोधी चौराहा निकट प्रेरणा स्थल पर सुबह 11 बजे।
काॅन्क्लेव
पीएम सेतु योजना के तहत इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन गोमतीनगर के होटल ताज पैलेस में दोपहर 1:30 बजे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल अग्रवाल मौजूद रहेंगे।
यूपी होमोफीलिया समूह और केजीएमयू की ओर से होमोफीलिया कॉन्क्लेव होटल हॉलीडे इन में सुबह 8 बजे।
इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड अपलाइड इम्यूनोलॉजी की ओर से नेशनल एलर्जी समिट केजीएमयू के कलाम सेंटर में दोपहर 1 बजे।
स्कॉलरशिप वितरण
परवाज फाउंडेशन की ओर से स्काॅलरशिप वितरण गोमतीनगर के उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम, विभूतिखंड में सुबह 11 बजे।
शपथ ग्रहण
संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की कैंपवेल रोड इकाई का शपथ ग्रहण कैंपवेल रोड के यूरोकिड्स प्री स्कूल में दोपहर 12 बजे।
प्रतियोगिता
लखनऊ कनेक्शन वर्ल्डवाइड की ओर से सिंगिंग कॉन्टेस्ट लोकगीत गायन महानगर के होटल गोल्डन एप्पल में दोपहर 2 बजे।
सम्मेलन
किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से वैज्ञानिक सम्मेलन हजरतगंज के क्लार्क्स अवध होटल में सुबह 10 बजे।
समारोह
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट जयंत चौधरी के स्वागत में विशेष समारोह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे।
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खेल
अंडर-14 बालक हॉकी प्रतियोगिता पद्मश्री मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर दो बजे से।
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अमर उजाला की ओर से ई रिक्शे से पैदा अव्यवस्थाओं और जाम पर संवाद अमर उजाला कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे।
भूमि पूजन
छावनी परिषद की विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का भूमि पूजन छावनी के दिलकुशा लॉन में सुबह 10 बजे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।
लोकार्पण
वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का रक्षा मंत्री लोकार्पण करेंगे आईआईएम रोड के अवंतीबाई लोधी चौराहा निकट प्रेरणा स्थल पर सुबह 11 बजे।
काॅन्क्लेव
पीएम सेतु योजना के तहत इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन गोमतीनगर के होटल ताज पैलेस में दोपहर 1:30 बजे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल अग्रवाल मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन
यूपी होमोफीलिया समूह और केजीएमयू की ओर से होमोफीलिया कॉन्क्लेव होटल हॉलीडे इन में सुबह 8 बजे।
इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड अपलाइड इम्यूनोलॉजी की ओर से नेशनल एलर्जी समिट केजीएमयू के कलाम सेंटर में दोपहर 1 बजे।
स्कॉलरशिप वितरण
परवाज फाउंडेशन की ओर से स्काॅलरशिप वितरण गोमतीनगर के उर्दू अकादमी ऑडिटोरियम, विभूतिखंड में सुबह 11 बजे।
शपथ ग्रहण
संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की कैंपवेल रोड इकाई का शपथ ग्रहण कैंपवेल रोड के यूरोकिड्स प्री स्कूल में दोपहर 12 बजे।
प्रतियोगिता
लखनऊ कनेक्शन वर्ल्डवाइड की ओर से सिंगिंग कॉन्टेस्ट लोकगीत गायन महानगर के होटल गोल्डन एप्पल में दोपहर 2 बजे।
सम्मेलन
किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से वैज्ञानिक सम्मेलन हजरतगंज के क्लार्क्स अवध होटल में सुबह 10 बजे।
समारोह
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट जयंत चौधरी के स्वागत में विशेष समारोह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे।
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खेल
अंडर-14 बालक हॉकी प्रतियोगिता पद्मश्री मो. शाहिद स्टेडियम में दोपहर दो बजे से।