Lucknow News: आईजीपी पर चैंबर का ढक्कन टूटा, लगा दी पेड़ की डाल

विज्ञापन

लखनऊ। शनिवार को गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चाैराहे पर चैंबर का ढक्कन टूट गया। सड़क से लगातार वाहन व लोग गुजरते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने हादसे की आशंका को रोकने के लिए चैंबर में पेड़ की डाल लगा दी। इससे काफी राहत हो गई।