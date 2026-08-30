Lucknow News: अवसाद में वृद्धा ने लगाया फंदा

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तारावती के बड़े बेटे धर्मेंद्र रावत ने बताया कि उनके पिता राम लोटन की मौत वर्ष 2016 में हो गई थी। पिता की मौत के बाद से मां अवसाद में रहने लगी थीं और शराब की आदी हो गई थीं। धर्मेंद्र के मुताबिक, रक्षाबंधन के दिन वह और भाई जितेंद्र पत्नियों के साथ ससुराल गए थे। घर पर मां तारावती और उनकी बेटी मीना ही थीं। शाम को जब मीना मां को देखने कमरे में गई तो उसने उन्हें छत में लगे पंखे से साड़ी के सहारे लटका देखा। छोटे बेटे जितेंद्र ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन भी मां ने शराब पी रखी थी। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

निगोहां। भद्दीखेड़ा गांव निवासी तारावती (65) ने फंदा लगाकर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अवसाद में आत्महत्या की है।