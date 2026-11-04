Lucknow News: स्कूटी की टक्कर से सफाई कर्मी की मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचने पर परिजनों ने किया प्रदर्शन

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सरजू की बहन बिटाना ने बताया कि उनका भाई ई ब्लॉक में हैदर कैनाल के पास रहता था। शाम करीब 5:30 बजे वह कुछ सामान लेने पैदल घर से निकला था। आरोप है कि कुछ दूर पहुंचते ही एक किशोर की तेज रफ्तार स्कूटी पहले बकरी से टकराई और फिर सरजू को टक्कर मार दी। किशोर ने उसे ट्राॅमा में भर्ती कराया और वहां से चला गया। बाद में उसने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने सरजू के घरवालों को सूचना दी।मंगलवार शाम करीब पांच बजे पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो पत्नी, बहन बिटाना और अन्य परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने ई ब्लॉक रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजन प्राथमिकी दर्ज करने, आरोपी को पकड़ने और मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। सूचना पर इंस्पेक्टर तालकटोरा कुलदीप दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन देकर करीब एक घंटे बाद प्रदर्शन खत्म कराया।भाजपा नेता शिवपाल सांवरिया ने भी पीड़ित परिवार को बीमा के तहत आर्थिक मदद दिलाने, मृतक की मां को पेंशन और बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि आरोपी के पिता से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। किशोर की तलाश की जा रही है।