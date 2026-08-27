Lucknow News: मकान का ताला तोड़कर 4.70 लाख रुपये की चोरी

विज्ञापन

लखनऊ। पारा के बुद्धेश्वर के पास पाल कॉलोनी में मंगलवार देर रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर करीब चार लाख रुपये के जेवरात और 70 हजार रुपये चुरा लिए। सब्जी विक्रेता गुड्डी गुप्ता के अनुसार, वह अपने बेटों और देवर के साथ पाल कॉलोनी में सर्वेश के मकान में किराये पर रहती हैं। मंगलवार को वह मकान बंद कर बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के नीचे दुकान पर गई थीं। रात करीब 10 बजे बेटे शिवा गुप्ता के साथ घर लौटने पर ताले टूटे मिले। घर का सामान बिखरा पड़ा था। जांच में बैग से सोने की चेन, लॉकेट, पायल समेत जेवरात और नकदी गायब मिली। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़िता ने बुधवार सुबह तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।