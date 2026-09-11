Lucknow News: वैश्य एकता को मजबूत करने का लिया संकल्प

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लखनऊ। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, महानगर की बैठक हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट में हुई। वैश्य समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने एकता को मजबूत करने और समाज हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया। अग्रहरि समाज से प्रमोद अग्रहरी, बाथम समाज से रूपाली गुप्ता, जायसवाल समाज से अश्वनी जायसवाल, भोजवाल समाज से रमेश चंद्र गुप्ता और रीता मित्तल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष दीपू जायसवाल ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और जरूरतमंदों की हरसंभव मदद करने की बात कही। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद अग्रहरी और रोटरी क्लब की भारती गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।