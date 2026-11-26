पुनर्वास विवि : प्रो. ममता यादव बनीं डीएसडब्ल्यू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:16 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता की जिम्मेदारी प्रो. ममता यादव को सौंपी गई है। कुलपति आचार्य संजय सिंह के निर्देश पर उन्हें अग्रिम आदेश तक इस पद पर नामित किया गया है। राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग के प्रो. आशुतोष पांडेय को छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। कुलपति ने प्रो. ममता यादव को बधाई दी।
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