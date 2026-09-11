Lucknow News: बारिश से सुहाना हुआ मौसम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:35 AM IST
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लखनऊ। राजधानी में बुधवार को दोपहर तक तीखी धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अचानक बादलों की सक्रियता बढ़ी। इसके बाद विभिन्न इलाकों में गरज-चमक के साथ आधे घंटे तक पड़ी फुहारों से मौसम सुहाना हुआ। हालांकि, बारिश थमते ही दोबारा उमस ने परेशान किया।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम तंत्र के असर से शुक्रवार को भी छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बिना बदलाव के 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम तंत्र के असर से शुक्रवार को भी छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान लगभग स्थिर रहते हुए 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बिना बदलाव के 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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