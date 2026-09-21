फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Three citizens from UP fall victim to illegal job agencies every day most cases involve Gulf countries

नौकरी की अवैध एजेंसियां: हर दिन शिकार हो रहे यूपी के तीन नागरिक, खाड़ी देशों से जुड़े अधिकतर मामले

Mon, 21 Sep 2026 08:26 AM IST
Bhupendra Singh सूरज शुक्ला, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
सूरज शुक्ला, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Mon, 21 Sep 2026 08:26 AM IST
सार

हर दिन यूपी के तीन नागरिक विदेश में नौकरी की अवैध एजेंसियों का शिकार हो रहे हैं। प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स ऑफिस लखनऊ में रोजाना शिकायतें पहुंच रही हैं। अधिकतर मामले खाड़ी देशों से जुड़े है। लोग नौकरी के लालच में विदेश में फंस रहे हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Three citizens from UP fall victim to illegal job agencies every day most cases involve Gulf countries
Job Scam (Demo) - फोटो : freepik

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विदेश में नौकरी का सपना लेकर जाने वाले उत्तर प्रदेश के करीब तीन नागरिक रोजाना अवैध भर्ती एजेंसियों और दलालों के चंगुल में फंस रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स (पीओई) कार्यालय लखनऊ में हर दिन औसतन दो से तीन शिकायतें पहुंच रही हैं। इनमें ज्यादातर शिकायतें खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर ठगी और विदेश पहुंचने के बाद परेशान किए जाने से जुड़ी हैं। जो शख्स अवैध तरीके से पहुंचते हैं उनको वापस लाना मंत्रालय के लिए चुनौती बन जाता है।

विज्ञापन


पीओई कार्यालय में पहुंच रही शिकायतों के मुताबिक युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह का झांसा देकर रकम वसूली जाती है। कई मामलों में युवाओं को रोजगार के लिए टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती। कुछ मामलों में एजेंट से तय रकम देने के बाद भी अनुबंध में बताए गए वेतन से कम भुगतान किया जाता है।

विज्ञापन

पीओई के अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि सबसे ज्यादा शिकायतें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, कतर और ओमान से संबंधित हैं। शिकायतों के अलावा अलग-अलग माध्यमों से मिलने वाली सूचनाओं की संख्या इससे कहीं अधिक है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और स्थानीय स्तर पर सक्रिय दलालों के जरिये युवाओं को विदेश भेजने का काम किया जा रहा है।

पुलिस की मदद से कार्रवाई, अभियान की भी शुरुआत

लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए पीओ लखनऊ ने अवैध भर्ती एजेंसियों और दलालों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इसके लिए अलग-अलग माध्यमों से मिली शिकायतों और सूचनाओं का डाटा तैयार किया जा रहा है। संबंधित मामलों की जानकारी जिलों की पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी दी जा रही है। पुलिस की मदद से ऐसे एजेंटों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। विभाग ने ऑपरेशन सुरक्षित जाओ, प्रशिक्षित जाओ अभियान भी शुरू किया है।

विज्ञापन

जाने से पहले तस्दीक करने की अपील

अधिकारियों ने विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले लोगों से भर्ती एजेंसी की पूरी जानकारी लेने की अपील की है। एजेंसी के पास विदेश मंत्रालय का वैध लाइसेंस है या नहीं, इसकी जांच ई-माइग्रेट पोर्टल पर की जा सकती है। अधिकारियों ने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर रोजगार के लिए विदेश नहीं जाने की सलाह दी है। एजेंट को भुगतान करने से पहले उसकी पक्की रसीद लेने और नौकरी, वेतन व अनुबंध की शर्तों की जांच करने को कहा गया है।

अगर फंसें तो यहां करें शिकायत

बिना लाइसेंस विदेश भेजने के नाम पर वसूली या ठगी की शिकायत helpline@mea.gov.in और illegalracomplaints@gmail.com पर की जा सकती है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे हेल्पलाइन 1800-11-3090 और व्हाट्सएप नंबर +91 74283 21144 पर भी मदद ली जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed