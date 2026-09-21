यूपी: आज से औपचारिक रूप से प्रदेश से विदा हो जाएगा मानसून, धूप बढ़ने से बढ़ सकती है उमस और गर्मी

प्रदेश से मानसून विदा होने जा रहा है। रविवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बुंदेलखंड और इलाहाबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को राहत दी। वहीं बाकी के हिस्सों में तेज धूप के साथ मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक्टिविटी हुई है। हालांकि अभी एक-दो दिन मौसम साफ रहेगा और धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना बनी हुई है। चार-पांच दिन के बाद मौसमी परिस्थितियों के बदलने के आधार पर मौसम में परिवर्तन आ सकता है। आज सोमवार को चमकदार धूप के साथ लोगों को गर्मी का अहसास होगा। अब किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है।

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