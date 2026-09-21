फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: The capital gets two more housing projects, Naimish Nagar and Varun Vihar to launch on the 24th; here

लखनऊ: राजधानी को मिली दो और आवासीय योजनाएं, नैमिष नगर-वरुण विहार की लॉन्चिंग 24 को; ऐसे करें आवेदन

Mon, 21 Sep 2026 06:50 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 21 Sep 2026 06:50 AM IST
सार

Flats in Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ में यदि घर बनाना का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। 

विज्ञापन
Lucknow: The capital gets two more housing projects, Naimish Nagar and Varun Vihar to launch on the 24th; here
लखनऊ में आवासीय योजना। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कई बार से टल रही एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजना अब 24 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी। इसके लिए अब मुख्यमंत्री से सहमति मिल गई है। ऐसे में अब लॉन्चिंग के समय को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। इन योजनाओं से करीब चार लाख आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। पहले चरण में करीब छह हजार भूखंडों का पंजीकरण खुलेगा और आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। एलडीए की जो योजनाएं लॉन्च होने वाली है उनमें सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर और आगरा एक्स्रप्रेस-वे स्थित वरुण विहार योजना शामिल है। 

विज्ञापन


यह दोनों योजनाएं पहले 30 जून को लॉन्च होनी थी मगर उससे पहले ही 22 जून को अलीगंज की एक बिल्डिंग में हुए अग्निकांड के कारण लॉन्चिंग स्थगित हो गई थी। उसके बाद 14 सितंबर लॉच्निंग प्रस्तावित की गई लेकिन मुख्यमंत्री से समय न मिल पाने से फिर 21 सितंबर की प्रस्तावित हुई मगर यह भी आगे बढ़ गई है लेकिन अब 24 सितंबर की तारीख पक्की हो गई है। मुख्यमंत्री की समय को लेकर सहमति मिलने के बाद एलडीए ने लॉन्चिंग को लेकर फिर से तैयारी शुरू कर दी है। लाॅन्चिंग के कई बार टलने को लेकर अब यह चर्चा भी शुरू हो गई थी कि यदि 25 सितंबर से पहले योजनाओं का शुभारंभ नहीं हुआ तो फिर 25 से पित्र पक्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे में शुभ दिन न होने से योजनाओं की लॉन्चिंग आगे बढ़ जाएगी और फिर वह नवरात्रि, दशहरा या दीपावली तक खिंच सकती है लेकिन अब सीएम की सहमति के बाद लॉन्चिंग पित्र पक्ष शुरू होने से पहले ही 24 को हो जाएगी। इससे लॉन्चिंग को लेकर जो असमंजस बना था वह टल गया है।

विज्ञापन

जानिए क्या होंगी दरें

वरुण विहार में 2800 और नैमिष नगर में 3800 रुपये प्रति वर्ग फीट होगी जमीन एलडीए की ओर से जमीन के जो रेट तय किए गए हैं उनमें वरुण विहार में 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट और नैमिष नगर में 3800 रुपये प्रति वर्ग फीट है। नैमिष नगर की जमीन महंगी होने को लेकर यह तर्क दिया जा रहा है कि यहां पर जमीन वरुण विहार से अधिक कीमत पर किसानों से खरीदी गई है। नैमिष नगर योजना पावन नैमिषारण्य धाम से प्रेरित है। यहां पर आध्यात्म और आधुनिक सुविधाओं का संगम होगा। योजना में मेडिटेशन सेंटर, एजुकेशन हब, मेडिकल हब, कल्चरल सिटी, कम्युनिटी पार्क और शॉपिंग स्ट्रीट होगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद का बाजार भी बनेगा। पंजीकरण ऑनलाइन होगा। इसके लिए एलडीए की बेवसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा और बुकलेट के लिए 1100 रुपये अदा करने होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed