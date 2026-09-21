लखनऊ: राजधानी को मिली दो और आवासीय योजनाएं, नैमिष नगर-वरुण विहार की लॉन्चिंग 24 को; ऐसे करें आवेदन

कई बार से टल रही एलडीए की नैमिष नगर और वरुण विहार आवासीय योजना अब 24 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी। इसके लिए अब मुख्यमंत्री से सहमति मिल गई है। ऐसे में अब लॉन्चिंग के समय को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। इन योजनाओं से करीब चार लाख आबादी को आवासीय सुविधा मिलेगी। पहले चरण में करीब छह हजार भूखंडों का पंजीकरण खुलेगा और आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। एलडीए की जो योजनाएं लॉन्च होने वाली है उनमें सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर और आगरा एक्स्रप्रेस-वे स्थित वरुण विहार योजना शामिल है।

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यह दोनों योजनाएं पहले 30 जून को लॉन्च होनी थी मगर उससे पहले ही 22 जून को अलीगंज की एक बिल्डिंग में हुए अग्निकांड के कारण लॉन्चिंग स्थगित हो गई थी। उसके बाद 14 सितंबर लॉच्निंग प्रस्तावित की गई लेकिन मुख्यमंत्री से समय न मिल पाने से फिर 21 सितंबर की प्रस्तावित हुई मगर यह भी आगे बढ़ गई है लेकिन अब 24 सितंबर की तारीख पक्की हो गई है। मुख्यमंत्री की समय को लेकर सहमति मिलने के बाद एलडीए ने लॉन्चिंग को लेकर फिर से तैयारी शुरू कर दी है। लाॅन्चिंग के कई बार टलने को लेकर अब यह चर्चा भी शुरू हो गई थी कि यदि 25 सितंबर से पहले योजनाओं का शुभारंभ नहीं हुआ तो फिर 25 से पित्र पक्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे में शुभ दिन न होने से योजनाओं की लॉन्चिंग आगे बढ़ जाएगी और फिर वह नवरात्रि, दशहरा या दीपावली तक खिंच सकती है लेकिन अब सीएम की सहमति के बाद लॉन्चिंग पित्र पक्ष शुरू होने से पहले ही 24 को हो जाएगी। इससे लॉन्चिंग को लेकर जो असमंजस बना था वह टल गया है।