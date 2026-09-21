स्कूल बस अग्निकांड: कागजों पर स्क्रैप हो चुकी बसें बच्चे लेकर दौड़ती मिलीं; पंजीकृत 9, चलवाए जा रहे थे 17 वाहन

नौ स्कूली वाहन पंजीकृत, चल रहे थे 17

शार्प ग्लोबल स्कूल की ओर से आरटीओ में नाै स्कूली वाहनों का पंजीकरण करवाया गया था। जबकि बीते शनिवार को जब एआरटीओ, प्रवर्तन आलोक कुमार यादव ने स्कूल परिसर में जांच-पड़ताल की तो 17 वाहन मिले। इसमें 13 के चालान हुए। आरटीओ में पंजीकृत नौ वाहनों में पांच अनफिट हैं। इसमें मोटर कैब यूपी-35 टी 4711, बस यूपी-33 टी 9334, बस संख्या यूपी-32 डीएन 3508 आदि शामिल हैं।

रेड लिस्ट में 60 स्कूली वाहन

आरटीओ ट्रांसपोर्ट नगर के आंकड़ों की बात की जाए तो शार्प ग्लोबल स्कूल के वाहन ही नहीं बल्कि शहर के कई नामचीन स्कूलों के करीब 60 वाहन भी रेड लिस्ट में हैं। हालांकि इसमें कई निलंबित किए जा चुके हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कई वाहन रेड लिस्ट में होने के बावजूद सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक, जिन स्कूलों के वाहनों की फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परमिट आदि दस्तावेजों में गड़बड़ियां होती हैं उन्हें रेड लिस्ट में डाला जाता है।

डीएम का आदेश भी नहीं मानते स्कूल

डीएम का आदेश है कि स्कूल प्रबंधन इस्तेमाल हो रहे वाहनों का ब्योरा लिखित में परिवहन विभाग को दें। इनके दस्तावेज जमा करवाने के साथ ड्राइवर का सत्यापन भी कराया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नामचीन स्कूल तक वाहनों का ब्योरा देने से हिचकते हैं। इसकी वजह से भी अभियान के दौरान काफी दिक्कतें पेश आती हैं।