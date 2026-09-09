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Lucknow News: एआई व सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जानकारी दी

Wed, 09 Sep 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:25 AM IST
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Provided information on AI and supply chain management.
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय
लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में ‘मास्टर इन एआई एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट’ विषय पर मंगलवार को सेमिनार हुआ। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीक और आधुनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बदलते स्वरूप से परिचित कराना था। कार्यक्रम का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी विभाग ने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया के सहयोग से किया। सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के विशेषज्ञ डॉ. नितिन एस. टुपे ने विद्यार्थियों को एआई आधारित सप्लाई चेन ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी दी। बदलते औद्योगिक परिदृश्य में तकनीकी दक्षता, बहुविषयक ज्ञान और डिजिटल स्किल्स विद्यार्थियों के सफल कॅरिअर के लिए महत्वपूर्ण हैं। विभागाध्यक्ष ममता शुक्ला, डॉ. मानवेंद्र सिंह, इंजी. धीरेंद्र सिंह, शिवांशी त्रिपाठी और इंजी. राशि श्रीवास्तव आदि की मौजूदगी रही।
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