Lucknow News: केजीएमयू के रिटायर्ड प्रोफेसर के खिलाफ जांच शुरू

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मामले में आठ जून को पहली शिकायत की गई थी। इसके बाद 23 जुलाई को शपथपत्र के माध्यम से भी आरोप लगाए गए। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुलसचिव ने 10 सितंबर को जांच कमेटी गठित करने का आदेश जारी किया। जांच कमेटी की अध्यक्षता केजीएमयू की प्रति कुलपति करेंगी। कमेटी में डीन एकेडमिक्स, जनरल सर्जरी विभाग के डॉ. केके सिंह, पैथोलॉजी विभाग की डॉ. रश्मि कुशवाहा और एनॉटमी विभाग की डॉ. ज्योति चोपड़ा को शामिल किया गया है। डॉ. ज्योति चोपड़ा को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है।कमेटी ने शिकायत से जुड़े सभी पक्षों और उनके अधिवक्ताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पक्ष रखने के लिए कहा है। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट जल्द ही कुलपति को सौंप दी जाएगी।