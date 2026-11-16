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Lucknow News: पिंक, एमरल्ड और सफायर विजयी

Mon, 16 Nov 2026 02:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:27 AM IST
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Pink, Emerald, and Sapphire emerge victorious
लखनऊ। अंडर-12 नीरू कपूर मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत रविवार को खेले गए मुकाबलों में टीम पिंक, एमरल्ड और सफायर ने जीत दर्ज की।
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यश साहनी ग्राउंड में खेले गए पहले मुकाबले में टीम पिंक ने टीम गोल्ड को 98 रन से शिकस्त दी। पिंक के 263 रन के जवाब में गोल्ड की टीम 24.1 ओवर में 165 रन बनाकर आउट हो गई। विजेता टीम से श्रेयांश उपाध्याय ने महज 73 गेंदों पर 24 चौके और चार छक्कों की मदद से 139 रन की आतिशी शतकीय पारी खेली, जबकि दिव्य आनंद सक्सेना ने तीन विकेट झटके।
प्रतियोगिता के दूसरे लीग मुकाबले में टीम एमरल्ड ने टीम रस्ट को 157 रनों से करारी मात दी। एमरल्ड के 207 रन के जवाब में रस्ट का पुलिंदा 11.2 ओवर में महज 50 रन पर बंध गया। विजेता टीम से कुशाग्र सिंह ने 60 गेंदों पर 17 चौके और एक छक्के की मदद से 89 रन की आतिशी पारी खेली, जबकि अविघ्न गौर ने तीन विकेट अपनी झोली में डाले।
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दिन के तीसरे मुकाबले में टीम सफायर ने टीम ब्लैक को आठ विकेट से शिकस्त दी। ब्लैक के 70 रन के लक्ष्य को टीम सफायर ने 9.4 ओवर में दो विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। मदन मिश्रा ने 27 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाए।
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