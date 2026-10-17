Lucknow News: डिवाइडर से टकराई पिकअप, चालक-परिचालक की मौत

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निगोहां के थाना प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि जौनपुर के देउपुर शेरबान निवासी चालक इंद्रदेव पटेल (43) और प्रयागराज के कांटी, करछना निवासी परिचालक रमेश चंद्र (46) लखनऊ से ऑक्सीजन सिलिंडर लादकर प्रयागराज जा रहे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे दखिना टोल प्लाजा के पास चालक नियंत्रण खो बैठा। पिकअप टोल के कैश काउंटर के डिवाइडर से टकरा गई। पिकअप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और चालक-परिचालक केबिन में फंस गए।पुलिस ने राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी मोहनलालगंज भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।