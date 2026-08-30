Lucknow News: दूसरों के सुख से दुखी हैं लोग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:49 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:49 AM IST
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लखनऊ। आशियाना दिगंबर जैन मंदिर में रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम हुआ। उपाध्याय वीहसंत सागर महाराज के सान्निध्य में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा व उत्साह के साथ संपन्न हुए। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी दूसरों के सुख से अधिक दुखी है। उन्होंने व्यस्त रहने को मस्त रहने का सूत्र बताया। इस अवसर पर लगभग 70 परिवारों ने मिलकर मुनिराज के लिए आहार की व्यवस्था की।
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