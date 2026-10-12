Lucknow News: कला शिविर में शामिल होंगे चित्रकार भूपेंद्र अस्थाना

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लखनऊ। देश के 15 कलाकारों की कलाकृतियों और रचनात्मक प्रयोगों के जरिये भारतीय कला की विविध शैलियों को देखने का अवसर मिलेगा। ईस्टर्न फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर और विद्याज्ञान के संयुक्त आयोजन में 15 से 17 अक्तूबर तक सीतापुर स्थित विद्याज्ञान परिसर में 10वीं अखिल भारतीय वार्षिक कला प्रदर्शनी व कला शिविर आयोजित होगा। इसमें लखनऊ के चित्रकार व कला समीक्षक भूपेंद्र कुमार अस्थाना सहित प्रदीप्ता किशोर दास, यतीशा कासरगोड, निकुंज बिहारी दास, आर्यप्रज्ञा बसबदत्ता, डॉ. नीरजा चांदना पीटर्स, डॉ. रंजन मल्लिक, डॉ. स्वाति जैन, डॉ. नेहा शर्मा, डॉ. शगुफ्ता खानम, केशव वर्णोती, सुजीत सेनगुप्ता, प्रतीक मिश्रा, सुभाष चंद्र और रघुनाथ जेना शामिल होंगे। (माई सिटी रिपोर्टर)